محافظ مطروح يشهد مهرجان المشي بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، مهرجان المشي الذى نظمته وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بمطروح؛ احتفالا باليوم العالمي للمرأة.

وجاء ذلك بحضور الدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب الرياضة بمطروح، والجهاز الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم أثناء تواجده بالمحافظة، وبمشاركة أكثر من 350 فتاة من مراكز الشباب والأندية الرياضية ومدارس التمريض والأزهر بالمحافظة.

وأكد محافظ مطروح حرصه على المشاركة فى الماراثون تأكيدا على اهتمام المحافظة بدعم وتمكين المرأة وتقديرا لدورها فى المجتمع في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتي تهدف إلى ترسيخ حق المرأة في المشاركة في عملية التنمية وتزامنا مع "اليوم العالمى للمرأة".

وأشار إلى أن المهرجان يعد أحد صور نشر الثقافة الرياضية للجميع.