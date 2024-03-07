استشاري تغذية علاجية: هوس الأكل الصحي اضطراب ونسبته في أمريكا 1%

قالت الدكتورة رضوى نبيل استشاري التغذية العلاجية، إنّ نسبة الإصابة بهوس الأكل الصحي «الأورثوريكسيا» في الولايات المتحدة الأمريكية تبلغ 1%، مشيرةً إلى أن هذه النسبة تقل في مصر.

وأضافت «نبيل»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس: «أصبح هناك هوسا متزايدا بالأكل الصحي ومنصات التواصل الاجتماعي تعتبر من الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة به».

وتابعت استشاري التغذية العلاجية، أن هوس الأكل الصحي من اضطرابات الطعام واكتشفه عالم أمريكي في عام 1997م، لافتةً إلى أن هذا الأمر مختلف عن الشراهة في تناول الأكل، لافتةً إلى أن هوس الأكل الصحي يبدأ بنية طيبة وصحية تتمثل في الحفاظ على صحة الجسم وتقليل نسبة الدهون، لكنه ينتهي إلى اضطراب نفسي.

