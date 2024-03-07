دافئ نهارا.. الأرصاد تكشف حالة طقس أول أيام شهر رمضان المبارك

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس يوم الاثنين المقبل أول أيام شهر رمضان المبارك، حيث يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للدفء على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب الصعيد وطقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد أول أيام شهر رمضان المبارك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وهناك نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 للعظمى والصغرى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 27 للعظمى والصغرى 16 وعلى شمال الصعيد 27 والصغرى 12، وعلى جنوب الصعيد 33 العظمى والصغرى 16 درجة.