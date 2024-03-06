طارق الخولي: 54% نسبة القروض للودائع.. والبنوك داعمة لتمويل المشروعات

قال طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن 54% هي نسبة القروض للودائع وبدأت فى الارتفاع خلال الفترة الماضية ومؤشر جيد على سلامة القطاع المصرفى.

وأضاف الخولي، خلال مؤتمر صحفي للبنك المركزي مساء اليوم الأربعاء، أن البنوك قادرة على القيام بشكل جيد بدورها التمويلي عبر السيولة المتاحة لتمويل المشروعات.

وأكد البنك المركزي، التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

وكانت قد قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي صباح اليوم، تحرير سعر الصرف وفقاً لآليات السوق، ورفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.