حبس المتهم بإشعال النار بجسد سائق توك توك في كرداسة

باشرت النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول اتهام عاطل بسكب مادة تساعد على الاشتعال بجسد سائق «توك توك»، وأضرم النيران به بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال محافظة الجيزة.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات واستعلمت عن الحالة الصحية للمصاب وطلبت تقريرا مفصل حول الإصابات التى لحقت به.

تلقى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال سائق توك توك، مصاب بحروق وادعاء تعدي آخر ومقيم بدائرة المركز.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين المصاب وعاطل بسبب لهو الأطفال قام خلالها المتهم بسكب مادة "الجاز" على المصاب وإضرام النيران بجسده مما تسبب في إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان المركز وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.