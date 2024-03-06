مدير البيت الروسي بالإسكندرية يشارك في ندوة ثقافية للكاتبين نيكولاي غوغل وتوفيق الحكيم

شارك ارسيني ماتيوسشينكو مدير البيت الروسي بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، في ندوة ثقافية عن الكاتب الروسي نيكولاي غوغل والكاتب المصري توفيق الحكيم، وذلك بمتحف أثار طنطا.

تناولت الندوة أوجه التشابه بين الكاتبين في أسلوب الكتابة وتاريخهما الحافل بالأعمال الرائعة، بحضور عدد كبير من شباب جامعة طنطا، مما يظهر مدي اهتمام الشباب بالتعرف علي الثقافة الروسية.

حاضر في الندوة كلا من الدكتور عماد بدير مدير متحف آثار طنطا، الدكتور تامر الكاشف المستشار الثقافي بإقليم غرب الدلتا، الدكتورة أسماء جلال أستاذ التاريخ جامعة الأزهر، ونجلاء نصير - رئيس قصر ثقافة طنطا، وبسيوني الكاف كبير مفتش اثار كفر الشيخ.

وصرح ارسيني ماتيوسشينكو مدير البيت الروسي بالإسكندرية بأن مثل هذه الندوات تساعد في تعريف الأجيال الجديدة بمدي قوة العلاقة بين الشعبين المصري والروسي.

وأضاف: «أننا نتمني زيادة هذه الندوات المشتركة في كافة ربوع مصر».