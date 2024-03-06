«محلية النواب» توصي بسرعة تشغيل سوق 15 مايو لتجارة الجملة

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة تشغيل سوق ١٥ مايو لتجارة الجملة للخضراوات والفاكهة والأسماك والمواد الغذائية بمحافظة القاهرة فى أسرع وقت ممكن.

وناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة ريهام عبد النبى، بشأن عدم تشغيل سوق ١٥ مايو لتجارة الجملة للخضراوات والفاكهة والأسماك والمواد الغذائية بمحافظة القاهرة.

وقالت النائبة فى طلبها، إنه تم الانتهاء من بناء السوق فى عام ۲۰۱۰، ولم يتم تشغيله حتى تاريخه على الرغم من تكلفة بناء السوق التى تجاوزت ١٥٠ مليون جنيه، بجانب تكلفة الحراسة من شركة المقاولون العرب والتى تكلف أكثر من ٤٠ مليون جنيه.

وأوضحت البرلمانية، ان السوق فى حال تشغيله سيوفر فرص عمل، ويعمل على خدمة أهالى المنطقة الجنوبية بالقاهرة وعدد سكانها مليون و708 ألف نسمة بالإضافة إلى محافظات الوجه القبلي، كما يتضمن أماكن انتظار سيارات تسع 200 سيارة بخلاف المباني الخدمية، موضحه ان عدم تشغيل سوق ١٥ مايو حتى الآن هو اهدار واضح للمال العام، حيث أن السوق يقع على مساحة 15 فدان شرق الطريق الدائري، ويستقبل عدد وافدين يصل إلى7 آلاف زائر يوميا، كما يضم مبان خدمية من قسم شرطة وإسعاف وإطفاء ومسجد وخزان حريق وموقف سرفيس وموقف أتوبيس.

وأشارت النائبة إلى أن سوق ١٥ مايو يعد من أكبر أسواق جنوب القاهرة، على غرار سوق العبور للخضار والفاكهة والأسماك، مشيرة إلى أن السوق يضم 1079 وحدة، وهو عمل مشترك بين محافظة القاهرة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 15 مايو.

وأوصت اللجنة، برئاسة النائب أحمد السجيني، باستمرار مناقشة طلب الإحاطة الاسبوع القادم على أن يتم تقديم الاتفاق المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية ومحافظة القاهرة، كما أوصت اللجنة بضرورة تشغيل السوق فى أسرع وقت ممكن.