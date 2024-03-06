التنسيقية تنظم ورشة عمل حول "المسئولية المجتمعية وأوجه الاستفادة"

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل تحت عنوان "المسئولية المجتمعية وأوجه الاستفادة"، وذلك ضمن مبادرة المسئولية المجتمعية والدور التنموي بالتنسيقية.

وناقش الحضور مدى ملائمة التشريعات الحالية لوضع إطار تنموي حقيقى لأموال المسؤولية المجتمعية، وكذلك كيفية تقدير الضريبة على حجم الأموال التي تطبق لصالح المسئولية المجتمعية واقتراح حلول أخرى لها.

أوصى الحضور بأهمية دراسة تجارب المسئولية المجتمعية في الدول المماثلة ومناقشة آليات الاستفادة منها.

أدار ورشة العمل المهندس حسام الجمل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها كل من د. شيماء عبد الإله، أمين سر المنتديات، النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، محمد الصوفي، محمد أباظة، حنان وجدي، آدم الطوخي، عبير العريان، أسامة الرفاعي، باسم لطفي، عبير عصام، أعضاء التنسيقية، ومجموعة من طلاب الجامعة.