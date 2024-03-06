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الأربعاء 06 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الزمالك يرصد مكافآت خاصة لتحفيز اللاعبين لحصد كأس مصر

تدريب الزمالك
تدريب الزمالك
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يواصل فريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جوزية جوميز، اليوم الأربعاء، استعداداته لموقعة الأهلي في نهائي كأس مصر، بعد غد الجمعة على ملعب الأول بارك بالسعودية، في اللقاء الذي سيشهد حضور 25 ألف مشجع من الفريقين.

من جانبها طالبت إدارة الزمالك، اللاعبين بتقديم مستوي يليق بالنادي وتاريخه وجماهيره في نهائي الكأس، وأن يعود الفريق الأبيض للقاهرة متوجًا بلقب البطولة على حساب النادي الأحمر، مع منح اللاعبين وعدا بصرف مكافآت مالية خاصة وكبيرة حال النجاح في التتويج بلقب الكأس.

ويتواجد وفد كبير من مجلس الزمالك في السعودية حاليا من أجل دعم اللاعبين للتتويج باللقب، حيث حرص على السفر مع الفريق أمس الأول الإثنين كل من، حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة النادي، وهشام نصر، نائب الرئيس ورئيس بعثة الفريق في السعودية، وحسام المندوة أمين الصندوق، وأحمد سليمان ومحمد طارق ونيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء مجلس الإدارة، بجانب عبدالله جورج مستشار المجلس، ومحمد نبيل محرم المدير التنفيذي للنادي، وسيد عزت المستشار القانوني للقلعة البيضاء.

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