نقيب المهن التمثيلية يشهد ختام "العادلون" على مسرح الطليعة.. صور

اختتم العرض المسرحي "العادلون" ليالي عرضه مساء أمس الثلاثاء، على مسرح الطليعة بالعتبة، وسط حضور جماهيري كبير، ليرفع المسرح لافتة كامل العدد.

وجاء على رأس الحضور الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ورئيس أكاديمية الفنون السابق، والفنان يوسف إسماعيل مدير فرقة المسرح القومي الأسبق، والفنان عزوز عادل، والكاتب الصحفي نبيل عمر، والفنانين أنس الديب، وأحمد الأباصيري، ومحمد أبو يوسف، ومحمود الزيات، ومصطفى موسى، ومحمد الكوتي، ومحمد الغمري، ونشوى حسن، ومحمد عبدالوهاب، وغانم المصري، وهنا خليل، والكاستنج ديركتور أحمد إسماعيل، وأحمد فرغلي، والإعلامي خالد حمزاوي، والمخرجة المسرحية حورية الدقاق، والناقد الفني خالد إبراهيم، والكاتب رامي سعيد، والدكتور أحمد إبراهيم الشريف، والمخرج علي عثمان، وعدد من نجوم الفن والصحافة والإعلام.

عرض "العادلون" إنتاج التجارب النوعية بالإدارة العامة للمسرح التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، والنص عن رائعة الأديب الفرنسي ألبير كامو، أعده مسرحيًا الكاتب الصحفي محمد عبدالرحمن، وإخراج محمد فاضل القباني، ديكور وملابس سماح نبيل، إضاءة محمد الطايع، تأليف موسيقي محمد خالد، مخرج منفذ ياسر الوكيل، مدقق لغوي أحمد سعيد، هيئة الإخراج مروان عثمان، ومحمد ياسر، وعمر عزيز، وهدير السيد، ومي شاهين.

العمل من بطولة: رامي نادر، وخالد رأفت، والسعيد قابيل، وهدير طارق، وعبد الرحمن كمال، ومحمد فاضل، وآخرون.

وتدور أحداث العرض في إطار فلسفي، حول مجموعة من الفدائيين الفلسطينيين يخططون لاغتيال أحد قادة الكيان الصهيوني، ويؤكد العرض على صورة المناضل العادل الذي يعطي الأولوية للمواقف الإنسانية دون أن يفقد روح الانتفاضة التي يؤمن بها، حيث يمكن تحقيق العدالة بشرف وحرية وليس عن طريق القتل أو العدائية فقط.