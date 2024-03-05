دورة الألعاب الأفريقية.. عمر عصر يضيف الميدالية الرابعة لمصر في تنس الطاولة

حقق عمر عصر لاعب المنتخب المصري لتنس الطاولة، الميدالية الذهبية في منافسات دورة الألعاب الأفريقية التي تستضيفها مدينة أكرا الغانية خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الجاري.

وتوج «عصر» بالميدالية الذهبية بعد الفوز على نظيره النيجيري أرونا كوادري في الدور النهائي بنتيجة 3-4.

بذلك حصل المنتخب المصري لتنس الطاولة للرجال والسيدات على 4 ميداليات متنوعة في منافسات الفردي بواقع ميداليتين ذهبيتين، وميدالية فضية وميدالية برونزية.

حيث حصدت هنا جودة الميدالية الذهبية بعد الفوز على دينا مشرف التي توجت بالميدالية الفضية، كما حقق محمد البيلي الميدالية البرونزية.

ويضم الجهاز الفني والإداري كلًا من: «محمود أحمد لاشين مديرًا إداريًا، ماجد عاشور مديرًا فنيًا، عماد مصيلحي مدربا».

ومن المقرر أن تصل بقية البعثات المصرية المشاركة في منافسات دورة الألعاب الأفريقية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتعد دورة الألعاب الأفريقية أكبر الملتقيات الرياضية في إفريقيا، حيث تقام كل أربع سنوات تحت إشراف، الاتحاد الافريقي السياسي مالك الدورة واتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية (الأنوكا)، وأيضا اتحاد الاتحادات الرياضية الأفريقية (الأوكسا).

ويشارك في دورة الألعاب الأفريقية 50 دولة سيمثلها أكثر من 5000 رياضي في 30 رياضة مختلفة، منهم 8 رياضات مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وهم: “المصارعة، التنس، ركوب الدراجات، ألعاب القوى، السباحة، الريشة الطائرة، تنس الطاولة، والترايثلون“.