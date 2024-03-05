علاء عبد العال يقترب من الدوري الليبي

اقترب علاء عبد العال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الجونة، من الرحيل عن ناديه بعدما تلقى عرضين للتدريب في ليبيا خلال المرحلة المقبلة.

وتلقى «عبد العال» عرضين من ناديي الاتحاد المصراتى الليبى، واتحاد طرابلس للتعاقد معه في المرحلة المقبلة، ولم يحسم موقفه النهائي في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات وتفاصيل العرضين في الأيام القادمة.

وتولى علاء عبد العال الإدارة الفنية لفريق الجونة، بداية من الموسم الجاري، وقاد الفريق في 15 مباراة، حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر في 3 مواجهات.