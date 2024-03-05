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الثلاثاء 05 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الأهلي يعلن نجاح عملية غضروف الركبة لـ"أليو ديانج"

اليو ديانج
اليو ديانج
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أعلن النادي الأهلي نجاح العملية الجراحية للمالي أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاستئصال جزء من غضروف الركبة، تحت إشراف الخبير النمساوي كريستيان فينك.

كان ديانج قد سافر إلى النمسا، وخضع لفحوصات طبية قبل إجراء الجراحة، ومن المقرر أن يعود إلى القاهرة يوم الجمعة المقبل.

وحرص الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، على إجراء اتصال هاتفي مع ديانج للاطمئنان على حالته، عقب إجراء العملية الجراحية، والمتابعة مع الطبيب المعالج للاعب.

ينتظم أليو ديانج في برنامج علاجي أعده الخبير النمساوي عقب العودة إلى القاهرة، تمهيدًا لعودته إلى الملاعب.

الأهلى اليو ديانج النمسا أحمد جاب الله