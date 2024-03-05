الفقير: أشكر مصر على تنظيم الأفروعربية للطائرة جلوس وهدفي إسعاد البارالمبيين

قدم فهد الفقير رئيس اللجنة العربية للكرة الطائرة البارالمبية، الشكر والتهاني لمصر على استضافتها بنجاح للبطولة الأفروعربية للكرة الطائرة جلوس للأندية في نسختها الأولى التي أقيمت خلال الفترة ما بين 28 فبراير وحتى 3 مارس الجاري داخل الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.



وأعرب الدكتور فهد الفقير عن امتنانه لحسن الضيافة والتنظيم الرائع الذي قدمته مصر.



ووجه الفقير الشكر لوزير الشباب والرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي، على دعمه الكبير لهذا الحدث الضخم وأشاد بتنظيم البطولة واللجان الفعّالة التي أسهمت في نجاح البطولة.

كما أكد الفقير على دور رئيس الاتحاد العربي لرياضات ذوي الإعاقة وعضو مجلس إدارة اللجنة الباراليمبية المصرية، إيهاب حسنين، لدوره الفعال وتوفير كافة سبل النجاح كما توجه بالشكر لكافة اللجان المنظومة في البطولة مؤكدًا أن الجميع قدم ملحة للخروج بالبطولة بشكل أبهر جميع الوفود المشاركة.

وفي إشارة إلى التطورات المستقبلية، أعلن الفقير عزمه لإقامة البطولة في الأعوام القادمة، مع دراسة إمكانية إقامتها في المملكة العربية السعودية.

وأكد أن هدفه الأساسي من هذه البطولة ومن البطولات القادمة هو إسعاد الأبطال ذوي الهمم.

وأشار الفقير إلى سعادته البالغة بالروح الرياضية وفرحة اللاعبين بنجاح البطولة الأفروعربية للكرة الطائرة جلوس في مصر متمنيا لهم التوفيق فيما هو قادم.

وكان قد نجح فريق وسام المجد العراقي في التتويح بلقب بطولة الأفروعربية للكرة الطائرة جلوس في نسختها الأولى بعدما نجح في الفوز على المستقبل بني غازي الليبي في المباراة النهائية، بينما فاز الرياض السعودي بالمركز الثالث فيما حصد فريق الشرقية للدخان المركز الرابع.