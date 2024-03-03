شريف أبو العينين: بدأنا الإعداد لبطولة "الأفروعربية" للكرة الطائرة البارالمبية منذ شهرين

أكد الدكتور شريف أبو العينين مدير البطولة الأفرو عربية للكرة الطائرة البارالمبية أن التجهيز لاستضافة مصر للبطولة بدأ منذ شهرين بتشكيل لجان البطولة التي يعتبر هدفها منذ اليوم الأول تذليل كافة العقبات أمام البعثات المشاركة.



وأوضح أبو العينين أنه تم تسهيل كافة الانتقالات الخاصة للاعبين من ذوي القدرات الخاصة سواء من المطار إلى فندق الإقامة أو إلى ملاعب المباريات والتدريبات مشددا على إشادة الوفود المشاركة بحسن الاستقبال و حسن التنظيم.

ووجه أبو العنين الشكر لوزارة الشباب والرياضة بقيادة دكتور أشرف صبحي، واللجنة البارالمية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى لدعمهم الكبير للبطولة ، بالإضافة للاتحاد الدولي و الدكتور فهد الفقير رئيس اللجنة العربية للكرة الطائرة البارالمبية مؤكدا أن الجميع لم يبخل بأي شىء لإنجاح البطولة.



وتستضيف مصر البطولة الأفرو عربية للكرة الطائرة جلوس بالصالة رقم 4 بمجمع الصالات بإستاد القاهرة الدولي بتنظيم الاتحاد العربي لرياضات ذوي الإعاقة وبرعاية الدكتور فهد الفقير رئيس اللجنة العربية للكرة الطائرة البارالمبية ، خلال الفترة من 27 فبراير إلى 4 مارس .