اللجنة البارالمبية تعلن أجندة نشاطها خلال شهر مارس

أعلنت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، نشاط اللجنة خلال شهر مارس الجاري.

وكشفت اللجنة أن الأنشطة تبدأ بسلسلة بطولات الجمهورية لألعاب القوى في الفترة من 6 إلى 8 مارس.

كما يقام الدوري العام لكرة السلة على الكراسي المتحركة يومي 9 و10 مارس، وينطلق دوري كرة القدم للساق الواحدة في الفترة من 16 حتى 17 مارس.

ويأتي على رأس الأحداث المهمة استضافة مصر لكأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي بشرم الشيخ في الفترة من 20 إلى 24 مارس، ويقام بالتزامن مع كأس العالم الدور الثاني من سلسلة بطولات الجمهورية لرفع الأثقال البارالمبي، وكأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي.

جدير بالذكر أن اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، تولي اهتمامًا كبيرًا برياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 وتحقيق المزيد من الإنجازات للرياضة المصرية.