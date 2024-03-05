رئيس جامعة مطروح: نحرص على توفير البيئة التعليمية المناسبة للطلاب الوافدين

التقى الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الثلاثاء الموافق الخامس من مارس 2024، عدد من الطلاب الوافدين المقيدين بكليات الجامعة، في إطار متابعة سير العملية التعليمية، بحضور الدكتور محمود عباس القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة لمياء مصطفى مدير الإدارة العامة الوافدين بالجامعة، وذلك بالحرم الجامعي بمدينة مرسى مطروح.

ورحب رئيس جامعة مطروح بالطلاب الوافدين، مؤكدًا حرص الجامعة على لقاء أبنائها الطلاب، وتهيئة كافة السبل لتوفير البيئة التعليمية المناسبه ؛ من أجل توفير مناخ ملائم للتحصيل الدراسي بالجامعة، موجهًا بتذليل أى عقبات قد تواجههم خلال فترة دراستهم بالجامعة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لازالتها.

وأكد الدكتور مصطفى النجار أن الجامعة تولي اهتمام بالغاً بالطلاب الوافدين، وأنها تحرص على دمجهم بكافة الأنشطة الطلابية بكلياتها المختلفة، مشيرًا إلى ضرورة تقديم كافة الخدمات للطلاب الوافدين، والعمل على التواصل المستمر معهم للتعرف على مطالبهم ومتابعة أوضاعهم.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عباس إلى حرص إدارة الجامعة على تقديم بيئة تعليمية واجتماعية تتميز بتطبيق أعلى معايير الجودة التعليمية لطلابها، وذلك من خلال تطبيق منظومة خدمات متكاملة للطلاب الوافدين ودمجهم بالمجتمع الجامعي ومختلف الأنشطة الطلابية التي تنظمها الجامعة.

وبدورها أوضحت الدكتورة لمياء مصطفى أن الجامعة تتبنى خطة استراتيجية تهدف إلى جذب الطلاب الوافدين من مختلف الدول المحيطه، وزيادة أعدادهم، وتعزيز تبادل الخبرات والثقافات بمختلف التخصصات، وذلك من خلال تعزيز التعاون المشترك مع الجامعات والأكاديميات التعليمية المعتمدة والمعترف بها دوليًا، من أجل توفير آليات جذب الطلاب الوافدين، وتقديم البرامج الدراسية المتوافقة مع رغباتهم واحتياجاتهم حسب اللوائح المنظمة.

ومن جانبهم أعرب الطلاب الوافدين المشاركين في اللقاء عن بالغ سعادتهم وشكرهم لرئيس الجامعة وجميع منسوبيها؛ لتقديم كافة سبل الدعم، وتوفير المناخ الملائم للدراسة، مشيدين بحرص الدكتور مصطفى النجار على الاستماع إلى مقترحاتهم، والتعامل مع مطالبهم بشكل عاجل.

رئيس جامعة مطروح يلتقي الطلاب الوافدين المقيدين بكليات الجامعة

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