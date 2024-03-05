رئيس جامعة دمياط يشهد فعاليات مبادرة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

شهد الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط اليوم الثلاثاء فعاليات الندوة التعريفية التي نظمتها الجامعة بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتوعية بأهم القضايا المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعريف بمبادرات الجهاز وحقوق المستخدمين والخدمات الرقمية والتكنولوجيا المتطورة والأمن السيبراني.

جاءت تلك الندوة في ضوء مبادرة الجهاز التي تتوافق مع الدور الرائد الذي تقوم به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنفيذ رؤيتها المستقبلية تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتعزيز الوعي الرقمي لدى كافة منتسبي منظومة التعليم العالي من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب لتأهيل وتمكين الكوادر من التعامل الآمن مع التكنولوجيا الحديثة وسياسات الاستخدام الأمثل للمعلومات ذات الأهمية الخاصة.

تضمنت فعاليات الندوة التي جاءت بحضور الأستاذة دينا قابيل مدير عام إدارة التوعية بالجهاز القومي لتنظيم الإتصالات وحاضر فيها الأستاذ سامح سعيد مدير إدارة حماية حقوق المستهلك و أحمد شوقي مدير إدارة الشكاوى والمهندس عبد الرحمن البكري مدير إدارة تأمين البنية التحتية والمهندس مصطفى البنا مدير إدارة المدفوعات الإلكترونية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التعريف بالجهاز القومي للاتصالات وشرح مراحل تطوره ودوره وخدماته ومبادراته وحقوق المستخدمين لتكنولوجيا الإتصالات وآليات تقديم شكاوى المستخدمين من شركات الإتصالات والتعريف بالمحافظ الإلكترونية وأهم مميزاتها وأفضل سُبُل استخدامها والأمن السيبراني، وسبل حماية البيانات والمعلومات على شبكة الإنترنت وكيفية التعامل معها بطريقة آمنة.

شارك بحضور الندوة كل من الدكتور حاتم إدريس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور محمد عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور محمد عبد الحميد شهاب أمين عام الجامعة، ولفيف من السادة عمداء الكليات ووكلائها، وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بالجامعة.

وأكد الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة خلال كلمته على أهمية موضوع الندوة الذي يتوافق مع دور الجامعة الريادي وحرصها على خدمة الطالب والمجتمع المحيط وإعداد خريج واعٍ بحقوقه وواجباته قادر على مجابهة تحديات العصر الحديث والثورة الرقمية بما يمكنه من صناعة المستقبل.