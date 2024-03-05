وزير الدولة القائم بأعمال وزير الخارجية الصومالي يلتقي أمين عام جامعة الدول العربية

التقى محمد علي عمر وزير الدولة القائم بأعمال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال الفيدرالية، اليوم، أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بحضور السفير إلياس شيخ عمر أبو بكر سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها الوزير الصومالي إلى القاهرة للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الدورة العادية 161 المقرر انطلاقها غدا بمقر جامعة الدول العربية.

وقال السفير إلياس شيخ عمر أبو بكر سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، في تصريح له اليوم ، إن اللقاء تناول التحضيرات الجارية لعقد الاجتماع الوزاري غدا، وكذلك تطورات الأوضاع في الصومال وجهود جامعة الدول العربية لتقديم الدعم لجمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة انتهاكات اثيوبيا لسيادة الصومال على أراضيه .



وقال إن الوزير الصومالي ثمن خلال اللقاء الدعم العربي الكبير الذي تقدمه الجامعة العربية للصومال وآخرها الزيارة التي قام بها وفد رفيع المستوى إلى مقديشو مؤخرا والتقى خلالها رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأعرب عن أمله في تقديم مزيد من الدعم العربي للصومال خلال المرحلة المقبلة، للتصدي للتدخلات الإثيوبية وتعزيز الموقف الصومالي الرافض للاتفاق الباطل بين إثيوبيا وأرض الصومال.