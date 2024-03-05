أسعار السلع الغذائية والأساسية بمعرض "اهلًا رمضان" بامبابة.. هذه القائمة

يشهد معرض أهلًا رمضان فى حى أمبابة إقبالًا كبيرًا من المواطنين على السلع الغذائية الأساسية ومنتجات اللحوم والدواجن والمستلزمات الرمضانية من الياميش، حيث يطرح مختلف أنواع المنتجات والسلع بتخفيضات تصل لـ30%.

ويضم معرض "أهلًا رمضان" في امبابة، والذي يستقبل المواطنين يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة العاشرة مساءً، مختلف السلع الأساسية والاستهلاكية والمستلزمات الرمضانية من (السكر، والأرز، والزيت، والسمن، والدقيق، والبقوليات والتوابل، واللحوم والدواجن، والخضراوات والفواكه، ياميش رمضان).

وتعرض “البوابة نيوز” في السطور التالية أسعار السلع الأساسية في معرض "أهلا رمضان "بإمبابة".

- سكر معبأ 1 كجم بسعر 27 جنيهًا.

- الأرز "سايب" بـ 30 جنيهًا

- أرز بلدي معبأ كاملينو 2 كسر (10%) 1 كجم بسعر 35 جنيهًا.

- أرز بلدي معبأ كاملينو 1 كسر (5%) 1 كجم بسعر 36 جنيهًا.

- أرز هندي معبأ طبيعي 2 كسر (10%) 1 كجم بسعر 30 جنيهًا.

- مكرونة "سايبة" بـ27 جنيهًا بدلًا من 30 جنيهًا.

- مكرونة 300 جم أنواع بسعر 9.5 جنيه.

- مكرونة 400 جم أنواع بسعر 13 جنيهًا.

-مكرونة 1 كجم أنواع بسعر 27 جنيهًا.

-شعرية "سايبة" بـ28 جنيهًا بدلًا من 30 جنيهًا.

-العدس "سايب" بـ60 جنيهًا بدلًا من 85 جنيهًا.

-عدس مجروش 500 جم بسعر 40 جنيهًا.

-فول معبأ 500 جم بسعر 25 جنيهًا.

- لوبيا "سايبة" بـ75 جنيهًا بدلًا من 90 جنيهًا.

- دقيق معبأ (ورقي - بلاستيك) 1 كجم بسعر 28 جنيهًا.

- زيت خليط 0.8 لتر بسعر 65 جنيهًا.

- زيت خليط 0.7 لتر بسعر 75 جنيهًا.

-زيت عباد 750 مللي بسعر 90 جنيهًا.

-زيت خليط 1 لتر بسعر 100 جنيه.

اسعار اللحوم بالمعرض

- لحوم بقري طازجة 1 كجم بسعر 250 جنيهًا.

-دواجن مجمدة 1 كجم بسعر 100 جنيه.

-أوراك دواجن مجمدة 900 جم بسعر 90 جنيهًا.

-صدور دواجن مجمدة 450 جم بسعر 57 جنيهًا.

-لحوم سوداني بـ250 جنيهًا.يهًا بدلًا من 35 جنيهًا.

أسعار ياميش رمضان

-جوز هند (ربع كيلو) بـ35 جنيهًا بدلًا من 50 جنيهًا.

-سوداني (ربع كيلو) بـ35 جنيهًا بدلًا من 40 جنيهًا.

-قمر الدين مصري (لفة) بـ25 جنيهًا بدلًا من 40 جنيهًا.

-قمر الدين سوري (لفة) بـ60 جنيهًا بدلًا من 75 جنيهًا.

-قراصيا (ربع كيلو) بـ60 جنيهًا بدلًا من 100 جنيه.

-زبيب جولدن (ربع كيلو) بـ25 جنيهًا.

-زبيب أحمر (ربع كيلو) بـ20 جنيهًا.

-زبيب كبير (ربع كيلو) بـ25 جنيهًا.

-زبيب ميكس (ربع كيلو) بـ25 جنيهًا بدلًا من 40 جنيهًا.

-مشمشية وسط (ربع كيلو) بـ80 جنيهًا بدلًا من 100 جنيه.

-مشمشية تركي جامبو (ربع كيلو) بـ120 جنيهًا بدلًا من 150 جنيهًا.

-تين حبل (ربع كيلو) بـ80 جنيهًا بدلًا من 100 جنيه.

-تين باكو بـ75 جنيهًا بدلًا من 90 جنيهًا.

-تمر هندي باكو بـ30 جنيهًا بدلًا من 45 جنيهًا.