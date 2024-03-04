تريزيجيه VS كوكا.. طرابزون يتلقى هزيمة قاسية أمام ألانيا سبور بالدوري التركي

تلقى فريق طرابزون سبور هزيمة قاسية أمام مضيفه ألانيا سبور، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري التركي.

شهدت المباراة مشاركة المصري أحمد حسن كوكا مع آلانيا سبور كأساسي في المباراة، بينما شارك محمود حسن تريزيجيه مع طرابزون قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 74.

فرض ألانيا سبور سيطرته على مجريات المباراة منذ البداية، ونجح في افتتاح التسجيل عن طريق أوجور أيدين في الدقيقة الثامنة.

واصل الفريق ضغطه على مرمى طرابزون سبور، وأضاف أوجور أيدين الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 38.

في الشوط الثاني، زاد ألانيا سبور من غلته من الأهداف عن طريق إفيكان كاراكا في الدقيقة 73، بعد خطأ من أحمد حسن كوكا.

قلّص طرابزون سبور من الفارق في الدقيقة 95 عن طريق نيكولاس بيبي، لكن ذلك لم يكن كافيًا لإنقاذ فريقه من الهزيمة.

وبهذه النتيجة، رفع ألانيا سبور رصيده إلى 33 نقطة ليحتل المركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد طرابزون عند 46 نقطة في المركز الثالث.

