من داخل المخيمات.. كاميرا القاهرة الإخبارية ترصد معاناة النازحين الفلسطينيين.. شاهد

الإثنين 04/مارس/2024 - 05:43 م

رصدت كاميرا قناة "القاهرة الإخبارية"، معاناة النازحين الفلسطينيين، فمن مخيمات خان يونس المصرية إلى مخيمات النازحين الفلسطينيين في جنوب قطاع غزة، تبرهن عشرات الكيلومترات على تحركات مصرية لا تتوقف من أجل دعم وعون الأشقاء في القطاع.

صور مئات المخيمات الفلسطينية المنتشرة في أرجاء متفرقة من محافظة رفح الفلسطينية تعكس حجم المعاناة والخسائر التي تكبدها سكان القطاع في مأساة إنسانية تضرب القطاع بالكامل.

وقالت سيدة فلسطينية: "ضربونا بالدبابات والصواريخ فخرجنا مع أبنائنا من خان يونس، ونحمد الله على أننا نجينا ونبحث عن المياه واللقمة ووراء كل شيء، فلا صحة ولا أكل صحي".

وقال نازح فلسطيني: "عانينا بشدة من الاستهداف والجو البارد والخوف، وأشكر التلفزيون المصري على اهتمامه بنا".

وذكر التقرير أن نقصا في الغذاء والماء وكل ما تعنيه الكلمة من حياة تحاول معها الدولة المصرية توفير ظروف معيشية ملائمة للفلسطينيين وتقديم مستوى خدمات معيشية متعددة.

