مصطفى غنايم يشارك بمؤتمر الوعي النقدي وتحولات الإبداع بأكاديمية الفنون

شارك كاتب الأطفال والناقد الأدبى مصطفى غنايم فى المؤتمر العلمى الدولى الثالث الذى ينظمه المعهد العالى للنقد الفنى بأكاديمية الفنون خلال الفترة من 3 مارس وحتى 6 مارس تحت عنوان" الوعى النقدى وتحولات الإبداع .. التنوع الثقافى وسؤال الهوية".

وجاءت الورقة البحثية ضمن محور "هوية الطفل العربى فى العصر الرقمى .. إبداع المستقبل"، تحت عنوان "الإبداع المستقبلى التفاعلى .. القصص الرقمية للأطفال وترسيخ الهوية العربية".

تناول غنايم مفهوم الهوية وأنواعها سواء أكانت شخصية، أم جمعية، والتعريف بالأدب الرقمي التفاعلى الذى يطلق عليه "الهايبر تيكست"، الذى يوظف الصوت والصورة، ويستخدم تقنيات فنية متعددة من:" برمجة، وسينايو، وإخراج،وسينما، ومسرح، ومؤثرات صوتية وضوئية" تجذب الطفل وتزيد من تفاعله ومشاركته مع ذلك الإبداع، وضرورة بث محتوى وضمون يرسخ للهوية العربية بكل مقواتها من دين، ولغة، وتايخ، وحضارة، وطموح، وموروثات شعبية بما يعزز من الانتماء ويعمق الوطنية ويستشرف المستقبل عبر إبداع تفاعلى ممتع وجاذب ومفعم بالثراء.

كما شارك فى هذه الجلسة عدد من المبدعين والباحثين هم: ناصر العزبى، ومنال الشرقاوى، ومجدى محفوظ، وأدارها الكاتب والشاعر عبده الزراع.

423105501_943297600737587_7720117070840559682_n