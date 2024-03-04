العمل: متابعة تنفيذ برامج التدريب المهني بالوحدة المتنقلة في أسوان

تابعت مديرية العمل بمحافظة أسوان، فعاليات الدورة التدريبية المجانية السابعة بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة تصنيع الملابس الجاهزة، بقرية عنيبة ضمن قرى نصر النوبة والمستمرة لمدة 150 ساعة تدريبية، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ 4 برامج تدريبية في مجال كهرباء المنازل، و مجال السباكة الصحية ، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى القرى الأكثر إحتياجاً، ومبادرة "مهنتك مستقبلك لاكساب الشباب والفتيات المهارات اللازمة على المهن التي يتطلبها سوق العمل داخل المحافظة ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، ضمن خطة التدريب المهني للعام 2023 – 2024 ، حيث تحظى هذه البرامج بقبول واستحسان المتدربين والمتدربات متمنين استمرار تنفيذ هذه البرامج لتشمل سكان اهالي القري التابعة لمركز نصر النوبة .

وأوضح فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان، أن تلك التدريبات وغيرها من الجهود التى تقوم بها المديرية لخدمة أبناء المحافظة تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير مزيد من برامج التدريب المهنى لهم لتنمية مهاراتهم وتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة ، وكذلك ضرورة نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف المنشآت لحماية العنصر البشرى والممتلكات من مخاطر بيئة العمل المختلفة.

وأضاف مدير المديرية أنه جرى أيضاً تنظيم ندوة تثقيفية حول مفهوم السلامة والصحة المهنية وأهدافها وكيفية تفعيل خطة الطوارئ على أرض الواقع والحريق، بحضور عدد من الأطباء وطاقم التمريض بالمستشفى، حيث جرى شرح للمخاطر الكيميائية والبيولوجية والسلبية الخاصة بمجال السلامه والصحة المهنية وكيفية تقييم المخاطر ، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بمستشفى أسوان الجامعى، ألقى محاضراتها المهندس فارس عبدالعزيز مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بأسوان ، والمهندس طه فتحى بالمستشفى.

FB_IMG_1709552693100

FB_IMG_1709552690999

FB_IMG_1709552688730

FB_IMG_1709552686512