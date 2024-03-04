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الإثنين 04 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

بعثة الزمالك تطير إلى السعودية استعدادًا لمواجهة الأهلي في نهائي الكأس

شيكابالا
شيكابالا
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غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مطار القاهرة منذ قليل، متجهة إلى المملكة العربية السعودية، استعدادًا لخوض مباراة نهائي كأس مصر أمام الأهلي، المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد الأول بارك بمدينة الرياض.

وقام الجهاز الإداري للفريق بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بسفر الفريق إلى المملكة العربية السعودية.

ويرافق بعثة الزمالك كل من، الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادي، وهشام نصر نائب الرئيس ورئيس بعثة الفريق وحسام المندوه أمين الصندوق، وأحمد سليمان ومحمد طارق ونيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء مجلس الإدارة.

بعثة الزمالك الزمالك مطار القاهرة