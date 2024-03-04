انطلاق الأسبوع الـ 30 لمشروع "أهل مصر" لأطفال المحافظات الحدودية من "متحف محمود مختار"(صور)

انطلقت فعاليات الأسبوع الثقافي ال 30 لأطفال المحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر" تحت شعار "يهمنا الإنسان"، والذي يُقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني.

وانطلق الأسبوع بزيارة 200 طفل لمتحف محمود مختار، وخلالها أوضح الدكتور محمد عبد الغني، مدير المتحف، أن الراحل محمود مختار، هو صاحب "تمثال نهضة مصر" الشهير، وأن المتحف الحالي أنشأه المهندس رمسيس ويصا واصف، في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، بعد عدة مراحل سابقة له، ووصف مدير المتحف -مختار- بأنه نحات بروح مصور فوتوغرافي محترف، حيث يسلط الضوء على شخصية معينة داخل الصورة بالنحت البارز، كما أنه يتمتع بقدرة كبيرة في إظهار تفاصيل شخصياته، ويتضح ذلك جليًا في رسم الفلاحة المصرية التي تمثل معظم شخصياته، متأثرًا ببيئته الريفية التي نشأ فيها بقرية "طمبارة" بجوار مدينة المحلة الكبرى.

وأشار "عبد الغني"، أن المتحف يحتوي على ما يقرب من 70 قطعة، ويتكون من طابقين، يحتوي الطابق العلوي على 5 قاعات هي: "إيزيس" -ويتصدرها تمثال لها-، وقاعة كل الأعمال فيها من البرونز -وتحمل الاسم نفسه-، وقاعة الشخصيات التي أثرت في حياة محمود مختار، وقاعة "رياح الخماسين" -وبها تمثال يصور مصر وهي تقاوم الأعداء-، والأخيرة تحمل اسم "الزعيم سعد زغلول" -وتوضح مدى تأثر مختار به-.

ويقام الملتقى ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة الدكتورة حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع، وبإشراف لاميس الشرنوبي، رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، والمشرف التنفيذي.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال"، ويُنفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.

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