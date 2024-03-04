ضبط 5 عناصر إجرامية بتهم سرقة في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط 5 متهمين نفذوا عدد من وقائع السرقة.

تشكيل عصابى مكون من عنصران إجراميان تخصص نشاطهما فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة"، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 4 وقائع سرقة وتصريف متحصلات نشاطهما بالبيع لعميلهما "سىء النية" ميكانيكى تم ضبطه وأرشد عن المسروقات.





كما نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على خادمة، عاطل "له معلومات جناية" لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة 2 خزينة صغيرة بهما "مبلغ مالى ومصوغات ذهبية"، أجهزة كهربائية، هاتفى محمول من داخل مسكن محل عمل الأولى، كائن بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابه الواقعة، وأرشدا عن المسروقات المستولى عليها بمحل سكنهما.



وأيضاً تم ضبط خادمة لقيامها بإرتكاب واقعة سرقة مجموع من المشغولات الذهبية- فيزا من مسكن مخدومتها وإستخدام الفيزا فى سحب مبالغ مالية وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشادها ضبط المشغولات الذهبية لدى مالكى محلى صاغة، وأضافت بإيداعها مبلغ مالى بأحد الحسابات بالبريد وشراء بعض الإحتياجات بجزء من متحصلات السرقة "أرشدت عنها ".

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.