"تمريض قناة السويس" تنظم مبادرة تدريبية حول رعاية صحة المرأة السبت المقبل

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن تنظيم كلية التمريض لمبادرة تدريبية بعنوان "رعاية صحة المرأة" - السبت 9 مارس - وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية لطلاب التمريض بالإسماعيلية ووحدة العنف ضد المرأة.

وعن أهداف تلك المبادرة أفادت الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض بجامعة القناة أن المبادرة تهدف إلى زيادة الوعي التعليمي بالمهارات التمريضية المختلفة، وكيفية كشف الأمراض السرطانية في بدايتها وطرق الوقاية منها.

تأتي المبادرة - تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

وبإشراف عام الدكتورة وفاء عبد العظيم الحسني عميد كلية التمريض.

وبإشرف الدكتور غنيم السيد المشرف العام على الجمعية المصرية لطلاب التمريض بالإسماعيلية، والدكتورة هناء أمين مقرر عام المبادرة.

نظم للمبادرة الطالبة سميرة عاطف رئيس الجمعية المصرية لطلاب التمريض بالإسماعيلية، والطالب صديق منشاوي أمين عام الجمعية.

وأضافت الدكتورة وفاء عبد العظيم: أنه سيتم التدريب العملي خلال المبادرة على الإسعافات الأولية والحقن العضلي، وقياس الضغط وعمل رسم قلب مجاني للمشاركين.

هذا ويتم خلال المبادرة شرح طرق الوقاية من الأمراض السرطانية، والفحص الذاتي للثدي للسيدات والفتيات للاطمئان عليهم، تحت إشراف الدكتورة هناء أمين المدرس بكلية تمريض القناة، وبمشاركة أسرة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة.

المبادرة متاحة مجانا بشرط أسبقية تسجيل البيانات التعريفية على الاستبيان بالتطبيق المخصص لها، والحضور في يوم المبادرة المعلن في تمام الساعة التاسعة صباحا.

يُذكر أن كلية التمريض سبق ونظمت مبادرة "خلي قلبك نابض"، والتي ساهمت في رفع معدل الوعي التمريضي والصحي لدى الحضور من أهالي محافظة الإسماعيلية.