ads
السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

لأول مرة بمصر.. عرض النسخة المرممة لفيلم صبيان وبنات بمهرجان الإسماعيلية

لأول مره بمصر عرض
لأول مره بمصر عرض النسخة المرممه لفيلم صبيان وبنات بمهرجان ا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يعرض اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورة الـ٢٥، برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا، النسخة المرممة لفيلم صبيان وبنات للمخرج يسري نصر الله لأول مرة بمصر، وذلك بقصر ثقافة الإسماعيلية.

يذكر أن العرض العالمي الأول لفيلم صبيان وبنات كان بمهرجان الإسماعيلية، ويسرد الفيلم الوثائقي حياة الشاب باسم سمرة وأصدقائه وعائلته ويناقش الفيلم قضايا تتعلق بالحب والحجاب.

ويعقب عرض الفيلم ندوة مع المخرج يسري نصر الله تديرها الكاتبة الصحفية ناهد نصر لمناقشة الفيلم مع الجمهور.

الإسماعيلية العرض العالمي الأول المخرج يسري نصر الله ثقافة الإسماعيلية مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصير