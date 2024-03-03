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الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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غدًا الاثنين.. ماستر كلاس للمخرج السينمائي أشرف فايق بالإسماعيلية الدولي

غدا الاثنين.. ماستر
غدا الاثنين.. ماستر كلاس للمخرج السينمائي اشرف فايق بالإسماع
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يقيم مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة فى دورته الـ 25 ماستر كلاس للمخرج السينمائي أشرف فايق، الساعة الرابعة مساء غدٍ الاثنين بالقاعة الصغرى بقصر ثقافة الإسماعيلية ،تحت عنوان "رحلة الفيلم من الفكرة الى دار العرض السينمائى".

ويتم خلال الماستر كلاس مناقشة كيفية صناعة الفيلم سواء روائى قصير أو طويل أو تسجيلى.

ويناقش أشرف فايق فى الماستر كلاس مراحل صناع الفيلم بداية من فكرته وتحويلها الى السيناريو، حتى خروج النسخة النهائية منه ، ويشهد الماستر كلاس جانب عملى أيضا حيث يعرض عدد من مشاهد الأفلام على طلبة معهد السينما الذى يحرصون على حضور الماستر كلاس.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث انطلقت أولى دوراته عام 1991.

الإسماعيلية العرض السينمائي المركز القومي للسينما برئاسة ثقافة الإسماعيلية مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة