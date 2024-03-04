جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم قتل خلية من الجهاد الإسلامي في غزة

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين أنه قتل مجموعة من مقاتلي حركة الجهاد الإسلامي الذين أطلقوا صواريخ على مستوطنات بئيري وحاتسيريم أمس الأول السبت، في غضون 30 دقيقة من الهجوم.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأنه تم إطلاق ما لا يقل عن أربعة صواريخ بعيدة المدى باتجاه هزتريم بالقرب من بئر السبع وقذيفة واحدة على بئري على الحدود، وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال جيش الاحتلال إن لواء ناحال رصد الخلية التي تقف وراء الهجوم بعد فترة وجيزة، ووجه غارة جوية ضدهم، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن قوات ناحال قتلت 15 مسلحا في وسط غزة، بنيران القناصة واستدعاء الغارات الجوية وقصف الدبابات.

وفي خان يونس بجنوب غزة، قال الجيش الإسرائيلي إن الفرقة 98 طوقت مجمع مدينة حمد السكني، وتقوم بمداهمات في منطقة الحي.