"إكس بروجيكت" نشاط طلابي بجامعة القاهرة يفتح باب التقديم للتدريب على سوق العمل

قالت شهيرة العادلي طالبة بالفرقة الثالثة كلية التجارة بجامعة القاهرة وأحد أعضاء النشاط الطلابي "إكس بروجيكت"، إن النشاط يعلن في كل عام عن انضمام طلاب جدد من مختلف الكليات وبالأخص طلاب كلية التجارة لتعليمهم مهارات سوق العمل بشكل عملي أكثر، حيث ينظم النشاط ملتقي توظيف للطلاب تتواجد فية الشركات والهيئات التجارية والصناعية لتكون فرصة لتواصل الطلاب معهم .

وتابعت، العادلي في تصريح خاص للبوابة نيوز، أن النشاط يعلن حالياً عن فتح باب التقدم لانضمام طلاب جدد، ليبدأ النشاط موسمه الجديد و رحلته في تعليم الطلاب المهارات التي تؤهلهم لسوق العمل وتدريبهم بشكل عملي واعطائهم فرصة للتعامل مع الشركات.

وأردفت: ساعد النشاط الطلاب إكس بروجيكت الطلاب على ابتكار وخلق أفكار جديدة لاستثمار عقولهم النابغة في مجال ريادة الأعمال عن طريق التدريب على يد متخصصين وخبراء في المجال ووضعهم في فرق عمل لمشاركة الأفكار بينهم.

وأشارت إلى أنه عزز التفاعل بين الطلاب من خلال تكوين فرق عمل لتبادل الأفكار بشكل مجاني كما يُعنى بعرض وتمويل الأفكار والمشاريع عند انتهاء الموسم .

وأوضحت: يهدف XProject إلى تحقيق أفكار الطلاب الي مشاريع حقيقية علي أرض الواقع بالتدريب المكثف الذي يتماشى مع الحياة العملية، وهذا سيحقق تقدما اقتصاديا في وطننا وتغير شكل ومنهجية ريادة الأعمال في مصر.

ونوهت إلى أنه خلال 8 سنوات ماضية تم استقبال أكثر من 2500 طالب من جامعات مختلفة، وتعاون مع أكثر من 100 شركة وابتكار ما يزيد عن 1000 فكرة مشروع، وتم تمويل العديد من المشروعات لطلاب الجامعة مثل مشروع إعلانات تذكرة المترو في الإمارات ومشاركة الطلاب في هذا المشروع ساعد على تطوير روح المبادرة والابتكار لدى الكثير من الطلاب لتحقيق النجاح في مشاريعهم المستقبلية.