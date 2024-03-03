مراكز متقدمة في التجديف لطلاب جامعة قناة السويس ببطولة الشهيد الرفاعي

أعرب الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن بالغ سعادته بالنتائج المتقدمة، التي حققها طلاب الجامعة ببطولة الشهيد الرفاعي في دورتها ال51، متمنياً للجامعة وطلابها مزيد من الازدهار والتقدم.

وفي سياق متصل - استقبل الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الطلاب الفائزين بميداليات منافسات التجديف داخل الصالات ( ارجوميتر) ببطولة الجامعات والمعاهد المصرية "الشهيد الرفاعي ال51".

وهنأ "عبد النعيم" الطلاب، متمنياً لهم التوفيق والنجاح الدائم.

وأشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن الطالب عبد الرحمن سعد متولي كلية الحاسبات والمعلومات الفرقة الثانية حصل على ثلاث مراكز أول وثاني وثالث، في سباق 500 متر فردي، و1000 متر فردي، لافتاً إلى أنه حاصل على المركز الثالث عالميا في بطولة كندا، ورابع عالم في بطولة سويسرا.

كما حصل الطلاب الثلاث محمد مصطفى أبو المجد الفرقة الرابعة كلية التربية الرياضية، و محمد هاني احمد كلية التجارة BIS الفرقة الأولى - والحاصل على المركز ال 13 على مستوي العالم ببطولة فرنسا - وعبد الرحمن سعد متولي على المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق 2000 متر تتابع.

جاءت المشاركة الطلابية بإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابيةوبإشراف الدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية.

حضر مراسم استقبال الطلاب - الأستاذ عبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والكابتن محمد إمام مدير إدارة النشاط الرياضي.

رافق الطلاب في البطولة الكابتن عمرو الوحش بإدارة النشاط الرياضي.