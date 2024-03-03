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الأحد 03 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

«الحرية المصري»: المجتمع الدولي يقف موقف المتخاذل تجاه المجازر البشرية فى غزة

حزب الحرية المصري
حزب الحرية المصري
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أدان رجاء عطية أمين حزب الحرية المصري بمحافظة المنيا، صمت المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن الجرائم الدموية المستمرة يوما بعد يوم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قائلا: إن المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق فلسطينيين خلال استقبال مساعدات إنسانية في غزة انتهاكا صارخا لكل الأعراف الدولية.

وقال عطية، إن المجتمع الدولي و الأمم المتحدة يقفون موقف المتخاذل تجاه المجازر البشرية والأعمال الإرهابية والإجرامية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وهو ما جعل قوات الاحتلال الصهيوني تتمادى في ارتكاب كافة الجرائم التي تتنافى مع أبسط حقوق الإنسان.

وطالب عطية، المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي و بسرعة اتخاذ موقف دولي من جميع دول العالم تجاه إسرائيل والدول الداعمة لها، من أجل وقف إطلاق النار في الأراضي المحتلة ومحاكمة جميع قيادات سلطات الاحتلال الصهيوني وفي مقدمتهم رئيس الوزراء، وتقديمهم أمام المحكمة الجنائية الدولية كمجرمي حرب.

رجاء عطية حزب الحرية المصرى المجتمع الدولي مجلس الأمن