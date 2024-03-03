هجمات إرهابية محتملة.. بريطانيا تحظر السفر إلى بلجيكا

أصدرت حكومة المملكة المتحدة تحذيراً لمواطنيها من السفر إلى بلجيكا، مؤكدة السماح بالسفر الاضطراري فقط خاصة إلى المدن الكبرى مثل بروكسل وأنتويرب.

وحذرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بريطانيا صباح اليوم الأحد،، من احتمال كبير لوقوع هجمات إرهابية في بلجيكا، مثل الهجوم الأخير في عام 2023 عندما قُتل مواطنان سويديان بالرصاص، ويزور آلاف السياح البريطانيين بلجيكا سنويا، باعتبارها أقرب دولة إلى المملكة المتحدة، ووفقًا لوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية (FCDO)، تعرضت سلامة بلجيكا للخطر ليس فقط بسبب الجريمة المنظمة ولكن أيضًا بسبب تهديدات الإرهاب. وأشارت الهيئة إلى أن الحوادث أكثر شيوعًا بالنسبة للجرائم المتعلقة بالمخدرات، خاصة في المدن الكبرى مثل بروكسل وأنتويرب.

وقالت الخارجية في بيانها للمواطن البريطاني: "يؤثر الخطر في الغالب على المتورطين في جرائم المخدرات، لكن كن يقظًا إذا كنت تشك في نشاط غير قانوني، واتبع نصيحة السلطات المحلية.. هناك تقارير عن اقتراب مجموعات الجريمة المنظمة من سائقي الشاحنات والشاحنات الصغيرة في مواقف السيارات أو محطات الخدمة ومطالبتهم بتهريب المنتجات إلى المملكة المتحدة، وتحذر وزارة الخارجية والتعاون الدولي من أن الأعمال الإرهابية (محتملة جدًا) في بلجيكا".

وتابعت: "هناك تهديد كبير بوقوع هجمات إرهابية على مستوى العالم تؤثر على مصالح المملكة المتحدة والمواطنين البريطانيين، من الجماعات والأفراد الذين يعتبرون المملكة المتحدة والمواطنين البريطانيين أهدافًا، وتنصح السلطات المسافرين بالاتصال بالرقم 101 إذا لاحظوا أي شيء غير عادي وإبلاغ السلطات المحلية عنه، ومن خلال القيام بذلك، يمكن للمواطنين البريطانيين الذين يواجهون موقفًا خطيرًا أو الذين شهدوا شخصًا يتعرض للتهديد الاتصال بالسلطات".