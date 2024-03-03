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الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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بالصور.. معرض “خير مزارعنا لأهالينا” يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء احتياجات رمضان

معرض خير مزارعنا
معرض خير مزارعنا لأهالينا
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شهد معرض وزارة الزراعة "خير مزارعنا لأهالينا" إقبالا كبيرا من المواطنين خلال ثاني أيام افتتاحه بموقع الإدارة العامة للزراعات المحمية بالدقي حيث يحتوى المعرض على جميع المنتجات الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطنين بالإضافة إلى سلع شهر رمضان الكريم بأسعار مخفضة.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، قام أمس بافتتاح ‏معرض وزارة الزراعة "خير مزارعنا لاهلينا" للمنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان المبارك.

ومن جانبه أكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة المشرف العام على المنافذ والمعارض بالوزارة، أن معرض خير مزارعنا لاهالينا يعتبر من أكبر المعارض المقامة حاليا حيث يبلغ عدد المشاركين في المعرض 70 عارضا ومقام على مساحة 1500 م ويوجد به أكثر من 200 سلعة ، مشيرا الى ان مبادرة خير مزارعنا لاهالينا جاءت لتلبية رغبات المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم ولتحقيق التوازن وضبط الأسعار داخل الأسواق المصرية.
كما أكد على أن ذلك يأتى تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية المستمرة بالتوسع في اقامة المنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض لزيادة نسب التغطية لخدمة كافة المواطنين في جميع محافظات الجمهورية .
ولفت الى توجيهات السيد القصير وزير الزراعة بضخ واتاحة كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية وان تكون بجودة عالية مشددا على ضرورة الرقابة عليها

ومعرض السلع الغذائية مفتوح يوميا أمام المواطنين من العاشرة صباحا إلى التاسعة مساءا ومستمر طوال شهر رمضان الكريم بموقع الإدارة العامة للزراعات المحمية أمام نادى الصيد بحي الدقي.

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خير مزارعنا لاهالينا السلع الغذائية شهر رمضان الكريم اسعار مخفضة