«الكومي» يعلن سبب إسناد إدارة نهائي كأس مصر لطاقم تحكيم أجنبي

أعلن إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن الجبلاية اختارت طاقم تحكيم أجنبي لإدارة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك.

وقال إيهاب الكومي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: اتحاد الكرة أعلن من قبل أن حكام نهائي كأس مصر سيكون طاقم تحكيم مصري ولكننا واجهنا اعتراضات، وقررنا رفع الضغط عن الحكام المصريين والاتجاه هو تعيين طاقم تحكيم أجنبي".

وواصل إيهاب الكومي: " تم الاستقرار على تعيين طاقم تحكيم أجنبي لنهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، بالطبع ثقتنا بلا حدود في التحكيم المصري ولكننا قررنا رفع الضغط والحرج عنهم في نهائي الكأس بسبب إقامة المباراة خارج مصر".

وشدد: "لا نريد مزيد من الاحتقان أو تعكير صفو العلاقة المميزة بين الأهلي والزمالك، وهذه من أسباب اختيار طاقم تحكيم أجنبي لنهائي الكأس، وفيتور بيريرا كان يطالب بتعيين طاقم تحكيم مصري لنهائي كأس مصر ولكنه تفهم الوضع في النهاية".

وأكمل: "خاطبنا أطقم تحكيم في أوروبا وأمريكا اللاتينية لإدارة نهائي كأس مصر وننتظر الرد خلال 48 ساعة، واللجنة المنظمة لنهائي كأس مصر ستتحمل تكاليف تعيين طاقم التحكيم الأجنبي".