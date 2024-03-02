عبدالباسط حمودة: حلمي بكر صنع ألحان دخلت التاريخ وحارب الأغاني الهابطة

أكد المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، معرفته بالموسيقار الراحل حلمي بكر منذ فترة طويلة، قائلا: "هو قيمة وقامة وشخصية محترمة جدًا ولن يتكرر، وقدم ألحان دخلت التاريخ من أوسع الأبواب وهو واحد من ضمن القلائل المميزين في عالم الموسيقى".

وعبر "حمودة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، عن افتقاده الفنان الراحل حلمي بكر، مضيفًا: "كان بيصعب عليه الأغاني الهابطة وكان بيحارب الأغاني الهابطة والناس كانت بتفهمه غلط"، موضحًا أنه كان يمتلك أحساس بالفن وكان يحزن على الأغاني والمطربين الذين يقدمون أغاني هابطة.

وأضاف أن حلمي بكر عمل لمساعدة جميع الوسط الفني، متابعًا: "حلمي بكر مات ومماتش.. ألحانه ثابتة نفسها وأعمال عايشه معانا"، مقدما تعازيه لأسرته ونفسه ومصر كلها في وفاة قيمة فنية.