التعادل السلبي يحسم لقاء المصري البورسعيدي وإنبي

حسم التعادل السلبي مباراة المصري البورسعيدي ونظيره إنبي، في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الاثنين على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة ٢٤ من مسابقة الدوري الممتاز.

جاء المباراة متوسطة وحاول كلا الفريقين تسجيل أهداف الا أنهما فشلوا في تحقيق ذلك، وحاول مهاجمي الفريقين تهديد مرمى الخصم و حاول المصري خطف المباراة عن طريق فخر الدين بن يوسف الا ان عرضة انبي منعته من تسجل هدف المباراة.

بهذه النتيجة رفع المصري البورسعيدي رصيده إلى النقطة ٣٨ في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة، ورفع انبي رصيده إل النقط ٣٣ ليتساوى مع الاهلي، صاحب المركز السادس، ليحتل المركز السابع بسبب فارق الاهداف.