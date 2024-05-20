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الإثنين 20 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"البحوث الزراعية" ينظم ورشة عمل لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية

الدكتور عادل عبدالعظيم
الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية
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 ينظم مركز البحوث الزراعية ورشة عمل  لأكاديمية مركز البحوث الزراعية  للبرامج التدريبية  والتنمية البشرية المتكاملة والشهادات المهنية بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 مايو 2024 بالقاعة الرئيسية لمركز البحوث الزراعية بالجيزة وذلك تحت عنوان "الأفاق المستقبلية للتوسع في تطبيق التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الإنتاجية والتكيف مع تغير المناخ في مصر".

وتعقد الورشة تحت رعاية الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور علاء الحموي الممثل الاقليمي للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة في مصر. 

وقال الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية أن هذه الورشة  تهدف إلى بحث الآفاق المستقبلية لتطبيق التكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة من أجل زيادة الإنتاجية من مختلف المحاصيل الزراعية خصوصاً تحت ظروف التغيرات المناخية. 

ويحاضر في الورشة خبراء من المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) ومركز البحوث الزراعية.

التغيرات المناخية المحاصيل الزراعية ايكاردا