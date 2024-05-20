رئيس جامعة أسيوط يناقش بعض الموضوعات القانونية والمالية بمختلف القطاعات

عقد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الإثنين 20من مايو؛ اجتماعاً مع الدكتور دويب صابر عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، والدكتور برنس ميخائيل المستشار المالى لرئيس الجامعة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات القانونية، والمالية بمختلف قطاعات الجامعة؛ لوضع الرؤى، والمقترحات؛ لتنظيم ضوابط العمل؛ في إطار اهتمام الجامعة بتطوير النظم الإدارية، وحوكمة نظم الإدارة؛ تماشياً مع رؤية مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.

استعرض الاجتماع؛ ما تم من إجراءات لتطوير العمل في ضوء رؤية التطوير، والتحديث، وحوكمة نظم الإدارة، بمختلف قطاعات الجامعة، والوقوف على أهم العراقيل، والتحديات التي تواجهها، وتسريع وتيرة العمل؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء منها؛ وفق القوانين المنظمة لها.

وأشار الدكتور المنشاوي؛ إلى أن الجامعة تعمل وفق خطة عمل هادفة؛ لتطوير أنظمة العمل داخل قطاعاتها، بما يسهم في تحقيق الشفافية، والإصلاح المالي، والإداري، موجهًا بضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات؛ لتطوير العمل في ضوء رؤية التطوير، والتحديث؛ بمختلف قطاعات الجامعة.

