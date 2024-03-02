اقرأ غدًا في «البوابة»| انتهاكات مروعة.. قوات الاحتلال تعتدى على نساء فلسطين

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأحد 3 مارس 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

انتهاكات مروعة.. قوات الاحتلال تعتدي على نساء فلسطين

إجبار المعتقلات على خلع ملابسهن وتقبيل العلم الصهيوني.. وإخفاء المحتجزين فى أماكن غير معروفة دون محاكمة

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من الاحتياجات الإنسانية العاجلة بقطاع غزة

.. و«بايدن»: واشنطن ستشارك فى إسقاط المساعدات

غرق السفينة البريطانية روبيمار يهدد بكارثة بيئية فى البحر الأحمر

الجيش الألمانى يفتح تحقيق فى تجسس روسى على ضباطه

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى يدين مذبحة الفلسطينيين الباحثين عن المساعدات الإنسانية

نيكاراجوا تتهم ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية بتسهيل الإبادة الجماعية فى غزة