"هواوي" تطلق 10 ابتكارات تعزز دور الذكاء الاصطناعي في تنمية وتطوير الأعمال

أعلنت شركة هواوي، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عن إطلاق 10 ابتكارات جديدة في "قمة هواوي كلاود" التي أقيمت خلال مشاركة الشركة في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة 2024.

وتركز هذه الابتكارات على دور البنية التحتية المدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي في تعزيز نمو وتطوير الأعمال.

شارك في القمة أكثر من 500 شخص، من مدراء تنفيذيين وخبراء في مختلف القطاعات مثل النقل والتمويل، بالإضافة إلى شركاء الشركة وعملائها في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

وتمحورت المناقشات حول استراتيجية "كل شيء كخدمة" وتسريع اعتماد التقنيات الذكية.

جاكلين شي، رئيسة خدمة التسويق والمبيعات العالمية في هواوي كلاود، أكدت أن الشركة تركز على تقديم أحدث التطورات التكنولوجية للعملاء عبر العالم.

وأعلنت عن إطلاق سلسلة من المناطق السحابية في السنوات الأخيرة، تشمل المملكة العربية السعودية وأيرلندا وتركيا وإندونيسيا، لتوفير خدمات سحابية متقدمة وفعّالة.

وفي كلمتها، أكدت شي أهمية بناء النظام الإيكولوجي السحابي المدعوم بالإمكانيات المتقدمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في دول المنطقة.

وأشارت إلى أن هواوي تلتزم بالتعاون مع الشركاء المحليين لتحقيق هذا الهدف، مع التركيز على احتياجات الأسواق المحلية وتوفير حلول متكاملة لتعزيز التحول الرقمي.

برونو تشانغ، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في هواوي كلاود، أشار إلى دور الذكاء الاصطناعي في تغيير أساليب تطوير البرمجيات وإنتاج المحتوى الرقمي، موضحا أن هذا النموذج الحالي سيعيد تعريف العمليات الإنتاجية والتفاعل مع العملاء، وسيساهم في تحسين خدمات الأعمال عبر مختلف الصناعات.

تشدد هواوي على أهمية الابتكار الممنهج والشراكات المفتوحة لتنفيذ تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحقيق أهداف الأعمال. وتعتبر المشاركة في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة 2024 جزءًا من تواجد هواوي في هذا الحدث العالمي، حيث تستعرض الشركة تطوراتها وإنجازاتها في مجالات مختلفة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل الشبكات والأجهزة والطاقة الرقمية، وتقدم مجموعة واسعة من المنتجات والحلول المبتكرة.