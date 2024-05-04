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السبت 04 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

آيتن عامر لـ تامر حسني بعد حفل العين السخنة: شكرًا على اليوم الحلو ده

حفل تامر حسني
حفل تامر حسني
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وجَّهت الفنانة أيتن عامر رسالة شُكر إلى الفنان تامر حسني بعدما شاركته الغناء في حفل شم النسيم الذي أحياه في العين السخنة، ونشرت عبر حسابها بموقع إنستجرام صورا لها مع تامر حسني من الحفل، وعلقت عليها قائلة: "شكرا على اليوم الحلو ده، والحفلة الجامدة دى وروحك الجميلة وحضورك وموهبتك، وأخيرا وليس آخرا، جدعنتك اللى متتوصفش وعلى تشجيعك، وأحلى حاجة طبعا انى غنيت معاك أكتر أغنية أنا بحبها من أغانيك".

أحيا الفنان تامر حسني ليلة أمس الجمعة 3 مايو، حفلا غنائيا في العين السخنة بالسويس، ضمن سلسلة حفلات الربيع.

قدم تامر حسني خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة الذى يحبها جمهوره ومنها حلو المكان، قدها، هرمون السعادة، بجانب تقديمه العديد من الأغاني الرومانسية وسط حماس الجمهور، كما شاركت الفنانة أيتن عامر الفنان تامر حسني غناء أغنيته الشهيرة عيونه دار، وذلك خلال حفله بالعين السخنة.

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اغاني تامر حسنى تامر حسني أيتن عامر