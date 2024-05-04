"العمليات المشتركة العراقية" تؤكد حرصها على استمرار هزيمة داعش الإرهابي

استقبل نائب قائد العمليات المشتركة العراقية الفريق أول قيس المحمدي رئيس أركان بعثة الناتو في العراق نيكولا بيزانتي، وقائد القوات الجوية الإيطالية باولو كاستيلي، بمقر القيادة، في إطار مناقشة تطوير العلاقات الثنائية وقدرات العراق على استمرار هزيمة تنظيم داعش الإرهابي، ومكافحة الإرهاب.

ووفقا لبيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، اليوم، فإن اللقاء ناقش أبرز التحديات والحرب على عصابات داعش الإرهابية واستعداد القوات العراقية وقدرتها على مواجهة مختلف التحديات المماثلة. كما بحثوا التنسيق والتعاون المشترك إزاء الملف الأمني وبناء قدرات القوات الأمنية وتبادل المعلومات.

َ وأشاد آمر الخلية الجوية الإيطالية العقيد باولو كاستيلي بالقدرات العالية التي أظهرها صقور القوة الجوية في التمرين المشترك الأخير الذي تم تنفيذه على هامش فعاليات الاحتفاء بالذكرى 93 لتأسيس القوة الجوية العراقية الذي أقيم في قاعدة الشهيد علي فليح.

من جانبه أكد نائب قائد العمليات المشتركة للوفد أن القوات الأمنية العراقية البطلة على أتم الجاهزية والاستعداد للتعامل مع التحديات الإرهابية وقد أكدت سنوات المواجهة مع الإرهاب قدرتها في القضاء على مجاميعه المنهزمة وفرض الأمن والاستقرار في عموم البلاد، مقدماً شكره وتقديره لرئيس أركان بعثة الناتو في العراق وٱمر الخلية الجوية الإيطالية على التعاون وتقديم الخبرات والمعلومات والتدريب والتمكين لمضاعفة استعداد القوات الأمنية العراقية الباسلة.