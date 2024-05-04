حمدي فتحي يتوج بأول بطولة مع الوكرة القطري

توج النجم المصري حمدي فتحي رفقة فريقه الوكرة، ببطولة كأس قطر، بعد الفوز على الريان في المباراة النهائية من المسابقة بهدف للا شيء.

تواجد حمدي فتحي في التشكيل الأساسي لفريقه أمام الريان، في مواجهة أهدت نجم المنتخب الوطني أول بطولة له مع الوكرة القطري.

حقق الوكرة إنجازًا تاريخيًا بتتويجه بطلًا لكأس قطر للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ عام 1999، بعد فوزه على الريان في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم السبت، بنتيجة 1-0.

شهدت المباراة حضورًا جماهيريًا غفيرًا في ملعب استاد عبدالله بن خليفة (معقل نادي الدحيل)، حيث سيطر الوكرة على مجريات المباراة منذ الدقائق الأولى، وهدد مرمى الريان في أكثر من مناسبة.

وقدم فتحي، الذي انضم إلى الوكرة في بداية الموسم الجاري قادمًا من الأهلي، أداء مميزًا في المباراة، وصنع هدفًا رائعًا ألغاه الحكم بداعي التسلل في الدقيقة التاسعة.

جاء هدف الفوز للوكرة في الدقيقة 80، بتسديدة أرضية من ناصر اليزيدي مرت من بين أقدام حارس الريان بعد تمريرة حاسمة من جيلسون دالا.

بهذا الفوز، حقق الوكرة أول لقب له منذ عام 2011، عندما حصد لقب كأس قطر.

وأسهم حمدي فتحي في تأهل الوكرة إلى النهائي على حساب السد بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس قطر.

وتأهل الريان للمباراة النهائية من البطولة على حساب الغرافة، بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف.

تصريحات حمدي فتحي

وأعرب نجم الوكرة، حمدي فتحي، عن فخره الكبير بتحقيق هذا اللقب مع فريقه الجديد، قائلًا في تصريحات إعلامية: «أنا سعيد للغاية بتحقيق هذا الإنجاز مع الوكرة، لقد بذلت قصارى جهدي في كل مباراة، وأشكر زملائي والجهاز الفني على ثقتهم بي».