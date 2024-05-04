رسميًا.. ريال مدريد يتوج بطلًا للدوري الإسباني بفضل هدية جيرونا

حسم فريق ريال مدريد لقب الدوري الإسباني لموسم 2023-24 رسميًا لصالحه، وذلك بعد فوز جيرونا على برشلونة برباعية مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب مونتيليفي في إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الليجا.

دخل جيرونا مباراة ريال مدريد أمام برشلونة وهو يعلم أن فوزه سيمنح الريال اللقب، فاشتعلت المباراة منذ الدقائق الأولى، حيث تقدم برشلونة مبكرًا عن طريق أندرياس كريستينين وتحديدًا في الدقيقة الثالثة، لكن جيرونا لم يستسلم وسجل هدفًا سريعًا في الدقيقة 4 عن طريق أرتم دوبياك، ثم وضع البولندي روبرت ليفاندوفسكي البلوجرانا في المقدمة بهدف ثان في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني واصل ريال مدريد صحوته بقيادة جيرونا، وسجل 3 أهداف في غضون 10 دقائق عن طريق كريستيان بورتو في الدقيقة 65 وميجيل جوتيريز في الدقيقة 67، ثم بورتو مجددًا في الدقيقة 74، ليقلب جيرونا الطاولة على برشلونة بنتيجة 4-2.

بتلك النتيجة، حسم ريال مدريد لقب الدوري الإسباني للمرة 36 في تاريخه، وذلك قبل 4 جولات من نهاية البطولة.

ترتيب الدوري الإسباني

بهذه الهزيمة، تراجع برشلونة إلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن جيرونا الذي خطف مركز الوصافة، فيما يأتي ريال مدريد على صدارة الترتيب وفي رصيده 87 نقطة.