رئيس الأساقفة: نصلي أن يمنح الله سلامًا وبركات لفلسطين والسودان

صلى الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة الكنيسة الأنجليكانية، لأجل مصر في قداس عيد القيامة المجيد قائلًا: نصلي أن يمنحنا الله القدرة بقوة قيامتهِ على مواجهة كل الظروف والمتاعب.

وتابع في عظة القداس: نصلي من أجل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل معاونيه ومتخذي القرار أن يمنحهم الله الحكمة والرؤية الثاقبة لتكملة دورهم الوطني والإنساني لوقف الحرب، وإنقاذ شعبنا في غزة من براثن الحرب والعدوان، ونستمر في الصلاة من أجل جهود مصر وقيادتها لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وبأن يكلل الله كل الجهود المبذولة بالنجاح.

وردد رئيس الأساقفة: نرفع صلواتنا من أجل شعبي فلسطين والسودان الشقيقين لأجل أحداث الحرب الدائرة الآن في غزة والسودان، فليرفع الله عنهم كل آثار الحرب وأن يعم بسلامه على بلادهم الحبيبة ويحفظ الله شعبهم وأرضهم من كل شر.

وقدم رئيس الأساقفة الشكر لكلاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي أوفد محمد مختار أمين ممثلاً عنه، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والذي أوفد هاني شمس الدين حمودة منسق لجنة الخطاب الديني لبيت العائلة المقدسة، وكذلك لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والذي أناب عنه كلاً من القمص سرجيوس وكيل عام بطريركية الأقباط الأرثوذكس والدكتور جرجس صالح الأمين الشرفي لمجلس كنائس الشرق الأوسط، السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الذي أرسل تهنئة وأناب السيد اللواء حاتم عبد الحميد مندوباً عنه، لحضور القداس الإلهي وتهنئتهم بالعيد، وفضيلة الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف والذي أوفد السيد مجيب محمد مرحومي نائباً عنه.

وأضاف رئيس الأساقفة: نشيد بجهود اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ومعاونيه والذي أرسل تهنئة وأناب عنه محمد عثمان رئيس حي غرب القاهرة، لحضور قداس العيد، كما نتقدم بالشكر محمد عثمان الإمام رئيس حي غرب القاهرة على مجهوداته الدؤوبة في تنظيم هذا الحفل وتجميل المنطقة المحيطة بالكاتدرائية، وكذلك السيد اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، وأيضاً رجال الأمن الوطني والشرطة لجهودهم ومساهمتهم في تامين الكاتدرائية والمنطقة المحيطة بها.