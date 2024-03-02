برلماني: عدد كبير من المستشفيات النفسية تحتاج إلى الهدم والبناء من جديد

قال النائب أحمد سعد ، عضو مجلس النواب: إن هناك عددا كبيرا من المستشفيات النفسية لا تحتاج إلى تطوير بل إلى الهدم والبناء من جديد فهذا سيكون أكثر توفيرا من التطوير الرهيب الذي تحتاجه هذه المستشفيات.

وأضاف في تصريح خاص للبوابة نيوز: نحتاج الي الاهتمام بهذا الملف بشكل اكبر لأنه يؤثر بشكل مباشر في المجتمع فنحن كل يوم نسمع عن جرائم عدد كبير منها بسبب الخلل النفسي او تعاطي المواد المخدرة .



وتابع سعد: العديد يعاني من سوء المعاملة داخل المستشفيات سواء المريض او أهله ولابد من تكثيف الزيارات لهذه المستشفيات للوقوف على الوضع الحقيقي فيها .

وأشار إلى أن الصحة النفسية في الوقت الراهن مطلب هام جدا ولابد من الاهتمام بها بشكل كاف بداية من الاسرة وتربية الأطفال والمدرسة ، ومن المهم زيادة حملات التوعية بخطورة الإدمان وأيضا كيفية الاهتمام بالصحة النفسية للأطفال من خلال زيادة البرامج والحملات التوعوية واستضافة الأساتذة والمتخصصين لتقديم النصيحة المناسبة .

