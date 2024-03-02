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السبت 02 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

مصرع شاب اصطدمت به سيارة أعلى الطريق الدائري بشبرا الخيمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقى شاب مصرعه بحادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، بمنطقة بهتيم أعلى الطريق الدائري دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

جرى نقل الجثة لمستشفي ناصر التخصصي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، والتحفظ على السيارة وقائدها.

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية بمنطقة بهتيم أعلى الطريق الدائري دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية بمنطقة بهتيم أعلي الطريق الدائري دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وأسفر الحادث عن مصرع شخص يدعي "عبد الله س"، 34 سنة، عامل.

وجرى نقل الجثة لمستشفى ناصر والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، والتحفظ علي السيارة وقائدها.

شرطة ثان شبرا الخيمة لقي شاب مصرعه محافظة القليوبية وقوع حادث تصادم